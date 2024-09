Tagasi ST 16.09.24, 11:37 VKG: puidu väärindamine takerdub riikliku plaani puudumise taha Kuigi tööstused on valmis liikuma puidu väärindamise protsessiga edasi, takistab konkreetsete sammude astumist riikliku plaani puudumine ja spetsialistide nappus, tõdevad Viru Keemia Grupi esindajad saates “Minu karjäär”.

VKG personalidirektor Eve Rei ja VKG Fiberi juhatuse liige ning biotoodete tootmise projekti arendusjuht Lauri Raid. Foto: Sigrid Hiis

VKG personalidirektori Eve Rei sõnul toetavad VKG uued projektid riiklikke eesmärke nii puidu väärindamise kui ka energiakindluse tagamisel, kuid puidu väärindamise valdkonnas seisab ettevõte silmitsi olulise tööjõupuudusega.

„Näeme, et puidu keemilise väärindamise arendamiseks vajame vähemalt 40% rohkem spetsialiste, kui praegu Eestis saadaval on. See tähendab mitusada uut töötajat,“ selgitab Rei. Ta lisab, et ilma kohaliku haridussüsteemi toetuseta on vajalike oskustega inimeste leidmine keeruline.

VKG Fiberi juhatuse liige ka biotoodete tootmise projekti arendusjuht Lauri Raid toob esile ka Balti riikide vahelise koostöö vajaduse, eriti tööstuse ja hariduse vallas. Ta märgib, et Eesti ja Läti koostöö jääb mitmes valdkonnas tagasihoidlikuks, võrreldes Skandinaaviaga, kus tööstusharud ja haridusasutused teevad tihedat koostööd.

„Kui vaatame Soomet ja Rootsit, siis neil on suured keemia- ja elektroonikatööstused, mis toimivad riiklike tellimuste ja tugeva koostöö abil. Eestis ja Lätis oleme kahjuks kapseldunud, mis vähendab meie konkurentsivõimet,“ selgitab Raid ning lisab, et Balti riikide ühine majandusruum võiks olla võrreldav Skandinaaviaga, kuid selleks on vaja strateegilisemat koostööd, et ühiselt lisandväärtust luua ja tööstussektoreid arendada.

Lisaks arutletakse saates, kuidas VKG plaanib lähiaastatel kasvada ja rahuldada oma tööjõuvajadusi, panustades samal ajal nii Eesti tööstuse kui ka keskkonnaeesmärkide saavutamisse.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

