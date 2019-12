Restoranitest: lihasööjana vegerestoranis

Vegerestorani Plant vegeburger Beyond Meati pihviga pakkus palju toekamat lihaelamust kui hiljutine noobli restorani veiseliha, mis vaatamata trendikale sous-vide-tehnikale osutus vintskeks ja maitsetuks.

Vegerestoranis Plant saab süüa kahes söögisaalis: üks asub tänava tasapinnast veidi kõrgemal ja teine keldris. Foto: Raul Mee

Beyond Meati pihv aga jäi ehtlihalikult isegi hammaste vahele kinni. Planti ettekandja sõnul on see ka mõnede veganite jaoks liiga “liha”, mistõttu keelduvad nad seda söömast.