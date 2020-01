Restoranitest: mitte ainult jahusööjatele

Seal, kus alles mõni aeg tagasi oli Apelsiniraudtee, on nüüd Jahu. Endiselt jagatakse ruume Vivareci viimistlussalongiga. Algusaegadega võrreldes on salong aga tagasi tõmmanud ja restoran ruumi juurde saanud.

Restoran Jahu on veidi suuremates ruumides kui tema eellane, aga rohkem punkte saavad toit ja teenindus. Foto: Raul Mee

Gastronoomilises mõttes on kunagisel raudtee-taustaga hoonel vedanud: headele maitsetele tegi tee lahti juba Apelsinimaja, selle maja esimene restoran. Balti jaama-Telliskivi liin on toidukohtade tiheduselt konkurentsitult Tallinna suurim, nii et omamoodi julgustükina tundub seal iga uue restorani avamine. Seni pole vist keegi pidanud kahetsema, kalamajalaste isu tundub olevat täitmatu.