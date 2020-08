Elva Waksalist sai Wabrik

Wabriku kahest saalist teine on heledam ja rõõmsam. Foto: Raul Mee

Elva jõudis gastronoomilisele kaardile kolm aastat tagasi, kui jaamahoones avati restoran Waksal. Nüüd on see kinni, kuid Waksali tegijad toimetavad edasi Wabrikus.

“Wabrik on restoran, mis on loodud kunagise Elva Leivatehase südamesse. Algupäraselt Nõukogude armeele kuivikuid tootnud tehasest sai rahu settides torditsehh, mille hiilgeajal valmis just Wabriku suures saalis päevas kuni 700 torti,” tutvustab kodulehekülg. Maja taga on terrass ja lava, kus näidatakse teatrit ja toimuvad kontserdid. “Elvalaste Telliskivi,” kommenteeris Wabriku ettevõtmisi pealinlasest suve-elvalane.