Restoranitest: Tikupoiss toob vaheldust

Tikupoisi läbivad elemendid on Mulgimaa kangad ja tikud, need mitteametlikud Viljandi sümbolid. Foto: Raul Mee

Tikupoissi on Tallinna–Tartu maantee äärde oodatud sellest ajast, kui tee Mäost mööda viidi ja Sämmi grilli või suurepäraseid pirukaid pakkuvasse sööklasse minekuks tuli teelt ära keerata.

Tikupoiss on suur, bensiinijaam tema kõrval aga suuremgi veel. Nii suur, et esmapilgul ei hakka väike Tikupoiss selle kõrval silmagi. Ometi võib seesama Tikupoiss end ilma igasuguse valehäbita Eestimaa ja isegi Baltikumi suurimaks teeäärseks söögikohaks nimetada. Tegelikult nimetab Tikupoiss end küll suurimaks teeäärseks restoraniks, mis on aga liialdus isegi vaatamata sellele, et restorani tähendus on viimastel aastakümnetel igas suunas laienenud.