Tagasi 30.03.25, 06:00 Rahapesuskandaali lavastaja Mehis Pihla: "Võtsime väga suure riski" “Ma armastan oma elukutset,” ütleb dramaturg Mehis Pihla. Eelmise aasta suurlavastus, Danske rahapesuskandaalist rääkinud “Rahamaa” pälvis mitu teatripreemiat, samal ajal on Pihla värskelt välja tulnud uue lavastusega Eesti jalgratturitest, kes Liibanonis pantvangi võeti.

Rahamaa dramaturg Mehis Pihlat köidavad teisedki lähiaja dokumentaalsed sündmused. Nii on tema sulest praegu teatrilaval ka “Ükskord Liibanonis”, mis jutustab eestlastest jalgratturitest, kes Liibanonis pantvangi võeti. Foto: Raul Mee / Postimees / Scanpix Baltics

Pihla tunnistab, et tema jaoks on erakordselt põnev teha taustatööd, et tõsielulugudest aru saada ja tagamaadest kuulda. “Vähe on maailmas ameteid, kus sa saad mõelda, et huvitav, mis seal toimub. Siis sa võtadki telefoni kätte, helistad ja küsid ning inimesed räägivad sulle,” ütleb ta intervjuus.

Auhinnad “Rahamaale”: Parima meespeaosa auhinna sai Tõnis Niinemets, kes mängis “Rahamaas” keskset tegelaskuju Arturit. Meeskõrvalosatäitja auhind läks “Rahamaas” mänginud Taavi Teplenkovile. Samuti sai “Rahamaa” kaks muusika ja helikujunduse auhinda. Ent poleks head lavastust, kui seda poleks hästi kirjutatud. Parima dramaturgi preemia sai sel aastal näitekirjanik Parima meespeaosa auhinna sai Tõnis Niinemets, kes mängis “Rahamaas” keskset tegelaskuju Arturit. Meeskõrvalosatäitja auhind läks “Rahamaas” mänginud Taavi Teplenkovile. Samuti sai “Rahamaa” kaks muusika ja helikujunduse auhinda. Ent poleks head lavastust, kui seda poleks hästi kirjutatud. Parima dramaturgi preemia sai sel aastal näitekirjanik Mehis Pihla ning justnimelt “Rahamaa” eest.

Kui see näidend valmis sai, kas te ootasite, et “Rahamaad” saadab selline edu?

Et päris selline edu saadab, ei osanud ma arvata, Me võtsime omast arust väga suure riski, sest me tegime selle produktsiooni väga-väga suurelt. Eestis on väheseid asju nii suurelt tehtud ja kogu meie fookus läks sellele, et see tükk väärikalt nüüd ära teha. Et see nii positiivselt vastu võeti, on tore üllatus.

Ma saan aru, et „Rahamaa“ kirjutamiseks tegite te ikkagi pikalt eeltööd. Milline see eeltöö välja nägi?