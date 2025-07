Tagasi 30.07.25, 17:06 Lihatööstused ootavad riigilt katkuga abi. “Väiksed ei tule nende kahjumitega toime” Seafarme rüüstava Aafrika sigade katku leviku piiramiseks teeb regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ettepaneku, et riik hakkaks metssigu kokku ostma. Suure lihatööstuse juhi sõnul on aga veel üks probleem lahendamata.

Atria Eesti tegevjuhi Meelis Laande sõnul on nende kahju katkust küll suurem – aruande järgi 600 000 eurot –, kuid väiksematele tootjatele võib löök valusamgi olla, kuna neil on puhvrit vähem.

Foto: Äripäev

Terras küsib valitsuselt umbes 1,8 miljonit eurot, et osta kokku 4500 metssiga. Eesmärk oleks motiveerida jahimehi rohkem küttima, kuna nad on avaldanud muret, et neil pole kütitud sigadega midagi teha. Riigi ostetud metssigadest võiks Terrase plaani järgi teha konserve, mida anda Eesti kaitseväele või Ukrainasse toiduabiks.