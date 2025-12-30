Kaks aastat kultuurikärbete eesliinil. Endine kantsler Kristiina Alliksaar: “Minu parim ei olnud piisav”

Ettevõtjat Enn Kunilat huvitab kunsti kollektsioneerimise juures lisaks isiklikule rõõmule eelkõige see, et seda saaksid näha võimalikult paljud inimesed. „Võib-olla kunagi hakkan rahale mõtlema ja numbreid kokku lööma, aga praegu seda teinud ei ole,“ rääkis Kunila.