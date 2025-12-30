Kaks aastat kultuurikärbete eesliinil. Endine kantsler Kristiina Alliksaar: “Minu parim ei olnud piisav”
Plaanitud viie asemel oli Kristiina Alliksaar kultuuriministeeriumi kantsler vaid kaks aastat. Mitte intriigi ega tagatoa kokkulepete, vaid iseenda hinnangu pärast – see, mida ta tegi, ei olnud piisav.
Ettevõtjat Enn Kunilat huvitab kunsti kollektsioneerimise juures lisaks isiklikule rõõmule eelkõige see, et seda saaksid näha võimalikult paljud inimesed. „Võib-olla kunagi hakkan rahale mõtlema ja numbreid kokku lööma, aga praegu seda teinud ei ole,“ rääkis Kunila.
Loovus on Eesti järgmine ekspordiartikkel – mitte toode, vaid mõtteviis, mida maailm vajab, kirjutab kultuuriagentuuri Orangetime ja kõnekooli Anonymous Presenters asutaja ja loovstrateeg Hardi Kinnas.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.