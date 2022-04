Otsustasin seekord sendi korjamata jätta

Saunumi finantsplaani korrigeerimine madalamaks tegi mind ettevaatlikuks ning ka üldine ebakindlus majanduses tuleviku osas ei andnud kindlust. Foto: Andras Kralla

Jällegi on kiireks kasvuks tulnud investoritelt raha kaasama Saunum, milles senini pettuma ei ole pidanud. Kuid siiski on tõrvatilk meepotis prognooside madalamaks korrigeerimine, mistõttu otsustasin ka märkimisest loobuda.

Märkimist kaaludes torkab esimese asjana kohe silma, et Saunum kaasab raha turuhinnast tunduvalt soodsamalt. Aktsiaid saab märkida 16 euro eest, mis tänase 17,5 eurose hinna juures on siiski ligi 10% parem tehing. Aktsia hind on küll kõvasti alla tulnud alates aasta algusest ning hinna tipp tehti ära septembris. Siiski on ettevõte ise oma tuleviku väljavaadete osas optimistlik, kuid investorina olen pigem äraootaval seisukohal just sisendhindade tõusu tõttu.

