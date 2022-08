Poolaasta Funderbeamis: kriisihirm on loonud suurepäraseid ostukohti

Ampler Bikes asutaja ja juht Ardo Kaurit. Foto: Andras Kralla

Aasta algusest on Funderbeami indeks kukkunud 24,3 protsenti, jäädes alla nii suurematele indeksitele kui ka minu portfellile. Kukkuval turul on aga igati loogiline, et riskantsemad investeeringud saavad pihta kõige tugevamini.

Sellegipoolest olen vähemalt praegusel hetkel õnnelik, et buumi ajal hoidsin konservatiivset joont ja iduinvesteeringutesse suunasin vaid ühe protsendi oma portfellist. Ei saa öelda, et minu portfelli idud ei ole kasvu näidanud, vastupidi, aga just ostu ajastusega panin puusse, sest toonane optimism turgudel oli kiire kaduma. Praegu on minu arvates aga mitmel juhul pessimism liiale läinud.

