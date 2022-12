Selle aasta üks parimaid rahamasinaid oli mul hoopis laenuäri

Varsti saan oma ühisrahastuse teenistusega minna linna peale luhvtitama, kui vaid hapude laenude raha ka kuidagi tagasi saaksin. Foto: Liis Treimann

Aasta lõpus on paras aeg ette võtta oma ühisrahastusportfelli revideerimine. Poolmööndusega saan öelda, et mul on portfellis 4,5 ühisrahastusportaali, kui Funderbeam ikkagi sisse lugeda. Kui aktsiad on tänavu näidanud valdavalt negatiivset tootlust, siis laenuäri on mu investeeringuid kasvatanud enam kui 10%.

Esmalt võtsin ette pikalt vindunud Crowdestate'i platvormi, kust olen proovinud väljuda juba pikemat aega, aga see ei taha väga hästi enam välja tulla. Alles jäänud neli projekti on kõik omamoodi upakil.

