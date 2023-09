ESTO laenuäri paisub mühinal, minu intressiga ta aga trikitab

Kui varem sai investor Toomas ESTO-le laenu anda 15protsendilise intressiga, siis nüüd pakutakse märksa vähem. Foto: Liis Treimann

Olen pikemat aega flirtinud Mintose portfelli hajutamise mõttega ja kui nüüd lõpuks tegudeks hakkas minema, siis otsustas väljavalitud kodumaine laenukontor ESTO intressid alla tuua.

Ühisrahastuses hajutamisest rääkida on sama, mis kinnisvara puhul head asukohta silmas pidada. Võib anda kogu raha ühte laenu ja taevaste isade poole vaadates palvet lugeda, kuid turvalisem on siiski suur summa juppideks jagada ja nõndaviisi väikeste summadega mitmele laenuvõtjale raha laenata. Ühe laenuvõtja risk on ebamõistlikult suur ja eks ma portfellis oleva Armeenia laenukontori Varksi pealt näen, mida see kõike kaasa toob.