Isekas juhtimine viib isekate töötajateni

Koolitustel palun sageli juhtidel kirja panna kolm suurimat väljakutset inimeste juhtimisel. Üks neist on üldjuhul juhtide mure, et töötajatel ei ole ühiste eesmärkide vastu huvi, nende silm ei sära ja nad on passiivsed. Teisiti öelduna on töötajad isekad.

Kaido Pajumaa. Foto: Terje Atonen

Hakates juhtidega seda teemat avama, jõuame sageli üsna huvitava nähtuseni – juhtide isekuseni. Jah, kuigi juhid kiruvad oma suurimast väljakutsest rääkides isekaid töötajaid, võivad tegelikult olla hoopiski nemad need, kes on isekad.