Tagasi 31.05.25, 16:45 Wendre juht: pingutame, et meist saaks taas 100 miljoni ettevõte Investeerime aktiivselt nii seadmetesse kui ka inimestesse, eesmärgiga kasvatada Eesti üksus järgmise 3–5 aasta jooksul taas enam kui 100 miljoni euro suuruse käibega ettevõtteks, ütleb tekstiilitööstus Wendre juht Gavin Perkins.

Eksporditurgudest vaatab ettevõte praegu rohkem Saksamaa ja Suurbritannia poole, ütleb Wendre juht Gavin Perkins.

Foto: Wendre

“Turg on praegu küll keeruline, kuid tulevik paistab paljulubav,” kommenteerib Gavin Perkins värskes Infopanga rõiva- ja tekstiilitööstuse kvartaliraportis

Perkins lisab, et tekstiilitööstuse suurimate probleemidena näeb ta oskustööjõu puudust ja asjaolu, et tekstiili peetakse kolmanda maailma valdkonnaks.

Wendre l läheb juhi sõnul praegu hästi. “Võrreldes eelmise aastaga oleme 6% kasvanud ning liigume ka eelarves seatud eesmärkidest eespool,” kinnitab ta ja lisab.

Järgneb intervjuu Gavin Perkinsiga.

Elame keerulisel ja heitlikul ajal. Kuidas te tippjuhina praegust maailma olukorda mõtestate ja hindate?

See on hetk ajaloos, mis erineb homsest. Kui keskendume liigselt hetkeolukorrale, võib see takistada tulevikku. Maailmas on palju segadust, aga juhina tuleb keskenduda tulevikule ja samal ajal osata hakkama saada ka praeguste väljakutsetega, sest kõik möödub.

Mõned aastad tagasi oli ülemaailmne pandeemia, täna seisame silmitsi inflatsiooni, sõdade ja muutustega rahvusvaheliselt. Keegi ei tea, mis tuleb järgmiseks, ja ette valmistuda on keeruline. Oluline on see, kui paindlik ettevõte on ning kui hästi suudab ta kohaneda pideva muutusega.