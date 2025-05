Tagasi 31.05.25, 16:12 Aianduskeskused ei lase jahedal kevadel tuju rikkuda: “Läheb isegi paremini kui eelmisel aastal” Kevad küll venis ja kliendid kaaluvad ostuotsuseid hoolikamalt, kuid aianduskeskused on lootusrikkad ning usuvad, et hooaeg toob kaasa stabiilse kasvu.

Hansaplanti juht ja omanik Indrek Naudi loodab, et hooaeg kulgeks stabiilselt, kuid samas kindlate sammudega edasiviivalt.

Foto: Raul Mee

Plantex i all tegutsevate Juhani Puukooli istikuäride jaoks on käesoleval hooajal seni suurimaks väljakutseks ilm, kuid hoolimata sellest on hooaeg täies hoos ning olukord on paremgi kui möödunud aastal, kirjutab portaal kaubandus.ee.

“Ületame praegu eelmist aastat, kliendihuvi on väga kõrge, tarbijad on leidnud meie e-poe ja sooritavad sealtkaudu märkimisväärselt rohkem oste,” rääkis Plantexi müügiarendaja Ülle Soonpuu . “Hooaeg on olnud vaatamata külmale ilmale väga hea, loodame, et kulgeb edasi samas rütmis. Soovime käivet kasvatada ja olla veelgi efektiivsem,” lisas ta.

Indrek Naudi rääkis, et käesolevaks hooajaks valmistus Hansaplant samamoodi nagu kõigil eelnevatel aastatel. "Kevade nimel käib töö ja ettevalmistus läbi kogu ülejäänud aasta."

Ka Hansaplantis on läinud Naudi sõnul võrdlemisi hästi ning vaatamata tavapärasest pikemale jahedale kevadele ootuspäraselt. “Kliendihuvi aianduse vastu on jätkuvalt olemas, kuid tarbijad teevad rohkem pragmaatilisi ning läbimõeldud otsuseid. Ka hinnatundlikkus on kasvanud ning selles osas ei erine aianduskaubanduse trendid teistest jaemüügi valdkondadest. Müüginumbrid on üsna sarnased möödunud aastatele,” tõdes Naudi.