Tagasi 31.05.25, 11:55 Peeter Koppel: atraktiivseks on muutunud arenevad turud Pöördelised ajad turgudel jätkuvad, sest olgu Donald Trumpi tollid seaduslikud või mitte, iga nädal toob selles vallas uusi uudiseid, mis pööravad eelneva arvestuse jälle pea peale.

Investeerimisekspert Peeter Koppel ütleb, et arenevatel turgudel on 30 aastat olnud mingisugune kate peal. Sellest on nüüd läbi murtud.

Foto: Andras Kralla

"Sageli väidetakse, et sel pole taga mitte mingit mõtet, aga mingisugune mõte seal taga siiski paistab," kommenteeris "Äripäeva arvamusliidri" saates Redgate Capitali investeerimisjuht Peeter Koppel . "Lihtsalt seal, kus peaks olema skalpell, sinna ei minda isegi kirve, vaid kopaga."

Kõige määramatuse juures on Koppeli sõnul üks oluline areng, mis on üsna tõsiselt raputanud viimaste aastakümnete loogikat. Nimelt on muutunud atraktiivseks arenevad turud – aga mitte lihtsalt alternatiivina USA-le.

"Sõna "arenevad" peaks ütlema, et nad arenevad, neil läheb hästi. Aga neil on olnud 30 aastat mingisugune kate peal. Sellest on nad nüüd läbi murdnud," selgitas Koppel.

Tema sõnul tulebki nüüd ära harjuda, et stabiilsust lähiajal ei näe. Mis võimalused vaatavad vastu ebastabiilsusest, Koppel intervjuus selgitas.

Küsis Indrek Lepik.