“Tühi tunne on, et ei pea enam oma büroosse tulema,” ütles Jüri Raidla pika intervjuu järel. “Aga täna on mul kui noorel pensionäril päev üsna pöörane – veidi aega tagasi lõppes majanduskasvu nõukoda, 15 minuti pärast algab Teaduste Akadeemia Riigiõiguse sihtkapitali nõukoda.”