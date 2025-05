Tagasi ST 28.05.25, 11:31 Sisekujundaja soovitab: mida kontori sisutamisel kindlasti arvesse võtta? Ettevõtte kasv, äristrateegia muutused ja töötajate kasvavad ootused esitavad kontorite sisustamisele aina uusi väljakutseid. Paraku ei suuda paljud ettevõtted nende muutustega sammu pidada. Sageli ei märgata, et kontor ei toeta enam seda, kuidas inimesed tegelikult töötavad. Sisekujundajad näevad seda iga päev – ruumid justkui toimivad, aga nende tegelik potentsiaal jääb kasutamata. Just selle lisaväärtuse leidmine ongi see, millega sisekujundajad ettevõtteid toetada saavad.

Kasvava ettevõtte väljakutsed kontori sisustamisel

16 aastat tagasi asutatud reisifirma Õpilasreisid on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Aastas korraldatakse üle 200 klassireisi, enamik neist kevadhooajal. Ettevõtte kasv tõi kaasa vajaduse uue, paremini toimiva kontori järele, kus oleks ruumi nii kuuele püsitöötajale kui ka kuni 40-le hooajalisele reisisaatjale.

„Olime oma kontoriga rahul ega osanud arvatagi, et see võiks midagi enamat pakkuda. Töö sai tehtud ja me ei süvenenud sellesse teemasse eriti,“ tõdeb Õpilasreiside reisiosakonna juhataja Mette Jõeäär. „Aga tänapäeval ei ole kontor enam lihtsalt koht, kus tööd tehakse. Töötajad ootavad keskkonda, mis oleks ühtaegu mugav, paindlik, keskendumist soodustav, aga võimaldaks ka koostööd teha ning lihtsalt ühiselt aega veeta.“

Jõeääre sõnul peegeldab see töökultuuri laiemat muutust, kus traditsioonilised piirid töö ja puhkuse vahel kontoriruumis hajuvad. Töötajad ei taha olla kontoris lihtsalt kohal – nad soovivad seal end hästi tunda. See mõtteviis oligi nende jaoks ajend pöörduda sisekujundaja poole.

Ruumi jagamine funktsionaalseteks tsoonideks

Õpilasreiside kontori suurimaks mureks oli see, et kuigi töölaudu jagus, jäi puudu loogilisest ruumikorraldusest ja hubasusest, lausub IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere. Nagu enamike klientide puhul, alustas IKEA äriklientide meeskond siingi sellest, et mõista ruumi tegelikku eesmärki ja funktsioone - kas on vaja kööginurka, koosolekuala, tööalasid või puhkenurka?

„Kui ruum on jagatud selgelt eristuvateks tsoonideks, saab iga ala kujundada vastavalt selle otstarbele,“ selgitab Mikvere. „Kui kontoril ei ole püsivaid vaheseinu, siis on tsoonide kujundamisel praktiliseks lahenduseks kardinad ja töölaudadele kinnitatavad helisummutavad paneelid. Väga hea abimees on ka ratastel sirm, mida saab vastavalt vajadusele liigutada.“

Et avatud kontor muutuks privaatsemaks ja mugavamaks, paigaldati siinidel liikuvad õhukesed kardinad. Need lisasid ruumile hubasust ja aitasid tsoonide piire selgemalt eristada. Koosolekualas täitsid kardinad korraga mitut rolli – need olid nii pilkupüüdvad sisustuselemendid kui ka helisummutajad, võimaldades pidada arutelusid nii, et kõrval töötavaid kolleege ei häirita. Täiendava privaatsuse ja hea akustika nimel lisati ruumi ka mitmeotstarbelised vaheseinad – need on nii ruumijagajad, helismmutajad kui ka märkmetahvlid.

Nutikad lahendused hoiustamiseks

Kuna ettevõtte töökoormus muutub hooajaliselt, koguneb kontorisse rohkelt kampaaniatooteid ja hooajalisi töövorme, mis vajavad läbimõeldud hoiustamislahendusi. Puhkealasse lisati selleks suur kapisüsteem avatud riiulitega – ideaalne esemete jaoks, mis peavad olema kiiresti leitavad või nähtaval kohal.

„Esik muutus palju funktsionaalsemaks – sinna paigaldati liugustega kapp ja seinale kinnitatud riiulisüsteem üleriiete ning jalanõude jaoks. Õhulised riiulid aitavad hoida üldmulje kergena ja avarana, isegi kui tegemist on avatud kontoriga,“ kirjeldab sisekujundaja tehtud muudatusi.

Tasakaal töö ja puhkehetkede vahel

Juba sisustusprojekti alguses selgus, et ettevõttel on vaja korralikku koosolekulauda kui ka mugavat puhkeala. Viimane loodi hubase nurgana, kuhu paigutati diivan, tugitool ning laeni ulatuv taimesein.

„Kontor on paljudele justkui teine kodu – koht, kus veedetakse suurem osa päevast. Seetõttu tasub eelistada sisustuslahendusi, mis loovad hubase ja koduse atmosfääri,“ soovitab sisekujundaja. „Taimed toovad ruumi elu ja värve, kuid sama oluline on ka pehmete materjalide kasutamine – diivanid, dekoratiivpadjad, vaibad ja kardinad aitavad kujundada emotsionaalselt turvalise keskkonna.”

Sisekujundaja lisab, et otsused, milliseid hubasust loovaid elemente kontoris kasutada, võiks langetada koos töötajatega. Nii tunnevad nad end kontoriruumi kujundamisse kaasatuna.

Sisekujundaja juhitud värskenduskuur

Kontori uuendus näitab hästi, kuidas läbimõeldud sisekujundus võimaldab luua tõhusalt toimiva töökeskkonna ilma pindade suurendamise või ruumide ümber ehitamiseta. „Juhina näen selgelt, kui palju meeldiv töökeskkond mõjutab töötajate heaolu ja suurendab ka meie atraktiivsust tööandjana,“ ütleb Mette Jõeäär ja lisab, et IKEA äriklientide meeskond aitas lahendada kõik kontoriga seotud ebamugavused – ka need, mida ise võib-olla märgata ei osatud.

Tänu nutikateke ruumiplaneerimisele, pehmete materjalide kasutamisele, piisavatele hoiustamisvõimalustele ning tasakaalukalt kujundatud töö- ja puhkealadele toetab kontor nüüd töötajate produktiivsust ja kaasatust – seda ilma töövoogu häirimata.