Pandikirjad kosutavad panku

Sellal kui võimalike investorite seas nimetatakse eelkõige mitmesuguseid fonde, keskpanku, kindlustusseltse ja muid varahaldusettevõtteid, kes on ilmselt tõepoolest huvitatud oma portfelli mitmekesistamisest, ei pruugi väikeinvestorile pandikirjad teab kui atraktiivsed olla.

Pigem huvitavad sedasorti suhteliselt kindlaks ehitatud, mitmekordse tagamissüsteemiga, kuid madala tootlusega finantsinstrumendid ikkagi institutsionaalseid investoreid, kes näevad neis riskide maandajat teiste, suuremat tootlust andvate võimaluste kõrval. Samuti huvitab institutsionaalseid investoreid emissiooni maht – mida suurem see on, seda tõenäolisemalt nad seda võimalust kaaluvad.

Kohalik väikeinvestor ei vaata ka pandikirju ilmselt nii optimistlikult, kui seda kirjeldavad eile Äripäevas ilmunud loos eelnõu väljatöötajad. Mida kogenum on investor, seda tõenäolisemalt kaalub ta läbi enda kasu ja panga kasu, ning leiab, et raha kaasaja võiduvõimalused on oluliselt suuremad. Ka laseb kogenud investor ühest kõrvast sisse ja teisest välja jutu, et pandikirjadega raha üleüldse kaotada võimalik ei olegi. Ta teab, et niisuguseid finantsinstrumente ei ole olemas.