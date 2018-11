Head aega müügiks ei tohi maha magada

Riik võiks eraomanikest eeskuju võtta ja kasutada soodsat turuseisu riigiettevõtete erastamiseks.

Foto: Anti Veermaa

Tänavune aasta on toonud ridamisi uudiseid edukate Eesti ettevõtete omandamisest välismaiste investorite poolt. Viimati teatas Eesti suurim soojaettevõte Utilitas, et müüs 85protsendilise osaluse Austraalia investeerimisfondile. Ka tänase lehe vahel ilmuva Eesti edukamate ettevõtete TOP 100 võitja TMB müük prantslastele on praegu vormistamisel.

Äripäeva hinnangul ongi ettevõtte müümiseks või investorite kaasamiseks turul praegu väga hea aeg, sest pikalt kestnud majanduskasv on tekitanud hulgaliselt investeerimisvõimalust otsivat kapitali. Oluline on, et müügist saadud tulu investeeritaks tagasi Eestisse.

Nii betoonelementide tootja TMB üks suuromanikke Jaan Luts kui ka Utilitase suuromanik Kristjan Rahu on nentinud, et ettevõtte müük oli emotsionaalselt raske otsus. Rahu kinnitas veel mõned kuud tagasi, et ettevõtte kontrollpakki käest ei anna. Kuid lõpuks said mõlemal juhul määravaks siiski lihtsalt väga head müügitingimused. Praegune turg soosib müüki ning teist nii head võimalust oleks pidanud ehk kaua ootama. Rahaga on raske vaielda ning väga suure rahaga pea võimatu.