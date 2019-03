Käed eemale välistudengitest!

Välistudengite Eestisse tulekut peab soodustama, mitte takistama, ja koolitatud spetsialistid tuleb pigem ühiskonda lõimida kui väevõimuga välja saata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad on kokku leppinud, et seisavad rangema migratsioonipoliitika eest, mis on olnud EKRE üks valimislubadusi. See tähendab ka karmi kontrolli kehtestamist väljastpoolt Euroopa Liitu siia õppima tulevate välistudengite üle, sest need tahavad EKRE fraktsioonijuhi Martin Helme sõnul vaid ELi elamisluba. Erakonna juht Mart Helme aga ütles, et mõned ülikoolid on „migratsioonipumbad“.