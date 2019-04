Köha ei ravita kirvega

Renditööjõu reguleerimise kaval on jumet, kuid seejuures tuleks lõpetada massiimmigratsiooni tõkestamise retoorika, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Tulevane valitsusliit peab kokku lepitud aluspõhimõtetes vajalikuks renditööjõu kasutamise täpsemat reguleerimist ja kontrolli. Äripäev nõustub, et selles valdkonnas on praegu üsna palju ebaselgust, nii rahalisi küsitavusi kui ka sotsiaalseid ja õiguslikke probleeme. Need tuleks riigil koos ettevõtjatega ära lahendada ning tõstatada teema ka Euroopa Liidu tasandil. Õiged käigud tuleb leida ennekõike õigusruumis. Eestis ei ole renditöö seadusega eraldi reguleeritud, kuid töölepingu seadusega on üle võetud üldpõhimõtted renditööd käsitlevast eurodirektiivist.