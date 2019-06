Mitte alkosõda, vaid business as usual

Läti poleemika alkoholi aktsiisimäära langetamise ümber taandub rahale ja poliitilise kasu lõikamisele, millest ei tasu välja teha, leiab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Läti peaminister Krišjanis Karinš on öelnud, et Eesti rikkus Lätiga sõlmitud aktsiisikokkulepet ja alustas „sõda“, mistõttu Lätil ei jää muud üle, kui vastata omapoolse aktsiisilangetusega. „Sõdu“ on Eesti Lätiga varemgi pidanud. 1996. aasta kilusõjas, kui Eesti madistas Lätiga Ruhnu saare ümbruse kalavete pärast, saadeti Läti kalurite ehmatamiseks sõjalaevad. 1920. aastal teravas tülis Valga pärast saatis Laidoner sinna heidutuseks soomusrongid. Eesti saigi suurema tüki Valga-Valkast.