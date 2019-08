Kurss efektiivsele õhukesele riigile! Nii hoida

Riigiametite ühendamine on samm õiges suunas. Kui poliitikute aur kulub aga valijatele etendusi andes, on see valitsus läbi kukkunud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ulatuslik läbimõeldud riigireform on miski, mille eduka läbiviimise üle võiksime uhked olla. Oleme väikeriik, mastaabiefekt meil puudub ning peame püüdlema võimalikult suure efektiivsuse poole. Äripäev kiidab valitsust ühendametite loomise kava eest ja kutsub üles tegelema just niisuguste nähtavat kasu toovate asjadega, mitte kulutama asjatult energiat päevapoliitilistele sõnasõdadele, mille peamine eesmärk näib olevat anda üha värvikam etendus oma valijatele.