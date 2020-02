Et gasellid ikka hüppaks ja lõvide eest ära silkaks...

Gasellide arvu kasv näitab Eesti ettevõtluse head seisu, kuid arengu jätkumiseks peab riik hoolitsema ökosüsteemi hea tervise eest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Gasellid on eduka ettevõtluse etalonid, parimad näited ettevõtlikkust vaimust, mida Äripäev on alati toetanud. Sellepärast korraldas Äripäev eile järjekordse Gasellide Kongressi ja tõstab neid esile kiiresti kasvavate ettevõtete edetabeliga. Tänavu pääses sinna 1375 firmat, umbes saja võrra rohkem kui mullu. Nimetame gasellideks neid, kes suudavad mõne aastaga käivet ja kasumit vähemalt poole võrra kasvatada. See pole sugugi lihtne.