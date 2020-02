Konkurendid turult välja lükanud firma: sa lähed võitma

Filmirendifirma High Voltage loonud Alvar Kõue sõnul võib ka rendiäri seksikas olla ja ta tõdes, et on turult mõne aastaga kaks konkurenti välja söönud.

Filmirendifirma High Voltage loonud Alvar Kõue esines täna Gaselli Kongressil. Foto: Eiko Kink

Kolmas konkurent on hingusel, nentis Kõue. Ta lisas, et ei ole konkurentidega juhtunu üle uhke, aga kui konkurent on laisk, ei saa tema seepärast konkurenti hellitada.