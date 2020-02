“Mulle öeldi, et kõik kohad on rinnahoidjaid ja aluspükse täis”

Omanimelise pesufirma asutaja Kriss Soonik-Käärmann rääkis Gaselli Kongressil, kuidas kümmekond aastat tagasi äriga alustades ei soovitatud tal oma nina pesuärisse pista, kuid tema oli oma eeltöö perfektselt teinud ja teadis täpselt, mida teeb.

Kriss Soonik-Käärmann rääkis Gaselli Kongressil Foto: Raul Mee

“Mulle öeldi, et rinnahoidjaid ja aluspükse on kõik kohad täis, neid pole kellelegi juurde vaja,” meenutas ta nõuandjaid, kui äri looma hakkas. Ta lisas, et ta polnud siis aga ainult noor ja naiivne, vaid oma eeltöö perfektselt teinud, teades kõiki detaile pesuärist.