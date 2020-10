Julge Trumpi rind on rasvane

Foto: Anti Veermaa

Kas keegi üllatus, kui USA president Donald Trump haiglast Valgesse Majja jõudes maski eest ära võttis ja deklareeris, et ta on nüüd ekspert ka koroonaküsimustes? Vaevalt küll. Trumpi valijad said kinnitust, et nende lemmik on võitmatu, ei võta teda ka koroona, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tegelikult ongi Donald Trumpi puhul ainuvõimalik näida kõva mees, et mitte valijate ootusi petta. Võib ka öelda, et ta on oma imago lõksus. Kui sa oled teatanud, et koroona on tühiasi, ei saa sa lubada, et see viirus su maha võtab. Valijad ei pea mitte ainult kinnitust saama, et nende kandidaat on muutumatult tugev ja oma ideede eest väljas, vaid hea on seda doosi järjest ka suurendada. Nad said selle doosi.