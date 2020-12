TransferWise, farewell and godspeed!

Foto: Anti Veermaa

Loodetavasti annab TransferWise´i noteerimine Londoni börsil paljudele lisafinantse, millest osa ka arenevasse Eesti idusektorisse jõuab, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ei saa öelda, et Ühendkuningriigi peaministril Boris Johnsonil tööd vähe oleks. Brexiti kell on juba mõnda aega 23.59, nädalavahetusel sai suur osa saareriigist koos miljonite inimestega sõna otsese mõttes nädalateks koroonaviiruse tõttu lukku pandud. Sellest hoolimata leidis Johnson aega reedel grupi tehnoloogiaettevõtete juhtidega kohtuda, et julgustada neid Londoni börsile tulema.