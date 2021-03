Üks eriti väärt nõuanne peaministrile

Foto: Anti Veermaa

Selleks, et praegusest raskest olukorrast hästi välja tulla ja kriitikud vaigistada, peab peaminister Kaja Kallas õnnestuma valdkondade eest vastutamise ja otsuste tegemise delegeerimises, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Otse loomulikult ei tähenda see, nagu valitsus eesotsas selle juhiga tohiks või üleüldse saaksi fundamentaalsete lõppotsuste langetamisest või vähemasti heakskiitmisest hoiduda. Niisamuti on omaette küsimus, kas ametisse tuleks nimetada eraldi kriisijuht, nagu mitmed kaasamõtlejad on välja pakkunud, või leitakse mõni muu toimiv mudel. Põhiväide jääb samaks: ilma tulemusliku rollide ja vastutuse jaotamiseta väljutakse kriisist kaootiliselt põrgeldes ning pikema aja ja suuremate kahjudega, kui saanuks.