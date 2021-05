Ühe erakonna sisevalimiste ausus on meie kõigi asi

Foto: Anti Veermaa

Mitte ühegi riigikogu erakonna kaaperdamine ei tohi olla nii lihtne, et täna astud liikmeks, homme määrad sisevalimiste tulemuse ja ülehomme tõmbad... Isegi teoorias mitte. See, et Isamaa pole niisugust võimalust vaatamata mitmele skandaalile välistanud, on hoolimatu käitumine kogu Eesti demokraatia suhtes, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

"Neid avalduse esitanud inimesi, kelle soovitaja on Madis Sütt, vastu ei võeta ja Madis Sütt arvati erakonnast välja. Sellega me oleme sellele asjale joone peale tõmmanud," kommenteeris Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu nõndanimetatud sott-näkku-juhtumit kolmapäevaõhtuses "Esimeses stuudios".