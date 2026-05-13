Coop Panga finantsjuht: ma ei panustaks tempokale intressitõusule

Paavo Truu
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Nordea panga prognoos
, mis näeb ette nelja 25 baaspunkti suurust intressitõstet Euroopa Keskpangas, oleks Coop Pangale
hea mõjuga, kuid Truu "pigem ei panustaks sellele".
"Sellise inflatsioon kujunemist, mille vastu Euroopa Keskpank võitleb oma intressidega, me veel ei näe," sõnas finantsjuht.
Samas tunnistas Truu, et tingitult Lähis-Ida konfliktist ei ole veel kõik mõjud jõudnud hindadesse.
Samuti kommenteeris Truu Coop Panga aprilli tulemusi
, mis osutusid tema hinnangul heaks.
Paavo Truud intervjueeris Hebo Rahman-Eccles.