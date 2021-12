Juhtkiri

Koroonaaja jõuludel hoitagu ka vaimset tervist

Foto: Anti Veermaa

Jõulude ajal üksi jäetud pereliikmed ei näita seda, et me oleme õppinud koroonaviirusega elama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui mitte muud, siis vähemasti seda on viimased ligi kaks aastat meile küll õpetanud, et ei maksa ennustada, millal koroonaviirus jääb sedavõrd nõrgaks, et meie elusid enam ei mõjuta. Ent kui n-ö tahta vaim valmis panna, siis tasub arvestada võimalusega, et see juhtub hiljem, kui praegu loodame.

