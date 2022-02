Juhtkiri

Äripäev

21. veebruar kell 15:43 Jaga lugu:







Ärikontaktid Venemaaga on riskantsed, ent vajalikud

Foto: Anti Veermaa

Kui ajad on rasked, tuleb meelde tuletada põhitõdesid: mida avatum on majandus, seda suurem julgeolek, ja suure osa sellest moodustavad inimlikud suhted, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Diplomaatiale on alati ruumi,” kõlab üks viimaste nädalate käibefraase, fookuses Ukraina konflikt. Neis sõnades on lootust. Ja lootus peab alati olema see, mis viimasena kustub. On vajalik, et diplomaadid toetavad meie ärikontakte välismaal, aga see pole ühesuunaline tegevus.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099