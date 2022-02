Heiki Einpaul: tunnetan Vene partnerite rahvuslikku häbi

Kreml ja Punane väljak Moskvas. Foto: Liis Treimann

Venemaalased, kellega koostööd teeme, on pigem varasemast innukamad, kannatlikumad ja vähem pretensioonikad, kirjutab ettevõtja Heiki Einpaul, tööstusettevõtte Hekotek omanik.

Meie esimene printsiip on, ja on varemgi olnud, et tegeleme ainult nende küsimustega, mis meist kuidagi ka sõltuvad. Sündmused Ukraina piiridel nende hulka ei kuulu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099