Juhtkiri

Äripäev

4. märts kell 13:38







Sanktsioonide hind on ränk? Aga vabadus ongi kallis

Foto: Anti Veermaa

Üleilmsed sanktsioonid, mis Ukraina agressiooni tõttu tabavad Putini-Venemaad, avaldavad erakordset mõju kogu maailma majandusele, aga neis uutes oludes tuleb kohaneda, sest ukrainlaste kannatused on kirjeldamatult suuremad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Peame seda meeles: äririsk, mida ettevõtja võtab, sidudes end riigiga, mille ühiskonda ja majandust kontrollib autoritaarne poliitiline võim, on alati väga suur. On ülekohtune öelda, et iga niisugune suhe teenib ja legitimeerib kõnealust võimu, sest tehakse ju ka väga lihtsat igapäevast äri, millel pole vähimatki seost poliitikaga. Ent Äripäeva meelest ei tohi ühelgi ettevõtjal ega investoril olla silmaklappe selles osas, et režiimi puhul, mis ei väärtusta kodanike rahvusvaheliselt üldtunnustatud põhiõigusi ja -vabadusi, mh ettevõtlusvabadust, on järsud muutused vältimatud. Isegi imelik on neid šokeerivateks ootamatusteks nimetada.

