Saksamaa sõlmis pikaajalise gaasilepingu Katariga

Saksamaa teatas, et sõlmis pikaajalise kokkuleppe Katariga, et viimane varustaks Euroopa suurmajandust LNGga ehk veeldatud maagaasiga, vahendab Financial Times.

