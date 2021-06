Tõstke hindu ja olge valmis intresside tõusuks

Foto: Anti Veermaa

Intresside tõus võib tulla arvatust palju kiiremini. Ettevõtjad tõstku toodete ja teenuste hinda ning lõigaku muu hulgas pensioniraha efektilt kasu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Üha selgemaks saab, et pool aastakümmet kestnud madalate, miinusmärgiga intresside ajastu lõpp hakkab paistma. Eilne USA keskpankurite kogunemisele järgnev kauaoodatud pressikonverents signaliseeris üheselt, et aasta 2023 võiks praeguste teadmiste põhjal olla intresside tõusu alguseks. Juba. See on märksa varem, kui veel kolm kuud tagasi arvati. Ja keegi ei julge välistada võimalust, et kolme kuu pärast pole põhjust intresside tõusu piiri veel ettepoole nihutada.