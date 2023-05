Juhtkiri

Äripäev

10. mai kell 16:26







Tupik Toompeal nõuab riigimehelikku klaarimist

Foto: Anti Veermaa

Riigikogu otsuste pidurdamine opositsiooni uuel tasemel juntimise tõttu on jõudnud uuele tasemele, aga rõõmustagem - see on demokraatia. Samas peaks riigimehelikkus meid siiski tupikust välja tooma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Meedias rohkelt kõneainet pakkunud Tallinna ummikutes liikumine on kaugelt ladusam kui riigikogu töö sel nädalal. Pealegi ei maksa ummikute teemal ülemäära halada, sest neil on siiski teetöödest tulenevalt piiratud aeg ja ajutine iseloom. Vajadus ka - tahame ju uusi trammiliine ja rattateid. Riigikoguga on Äripäeva meelest märksa komplitseeritum.