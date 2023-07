Juhtkiri

Äripäev

Eesti ajakirjandus ei ole praegu ohus, isegi kui ajakirjanikud muud väidavad

Ajakirjandus peab jälgima, et ta iseennast teistmoodi või eriliselt ei kohtle. See on professionaalsuse küsimus. Ja see on ka usaldusväärsuse küsimus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva toimetuse meelest on Eesti meediaväljaanded sel suvel kahel korral ületanud hea maitse piiri enda tegevust puudutavaid seadusemuudatusi kritiseerides. Peame silmas just vastureageeringute mastaapsust. See tekitab lugejas arusaamatust, sest palju olulisemad teemad ühiskonnas ei leia niisugust käsitlust nagu meediat ennast puudutavad seigad. Ja annab alust kahtlusele, et muudegi teemade kajastamisel võidakse lähtuda mingitest enda või kellegi kolmanda osapoole huvidest.