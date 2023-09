Inetute tülide ärahoidmine nõuab kõigilt pingutust

Kümnendi lõpuks 85 000 elektriautot liiklusse: kõigepealt laadimistaristu, seejärel autod

Elektriautode laadimisega seotud üldine teooria on, et 10–15 auto kohta on vaja ühte avalikku laadimisporti. Elektrum Eesti usub, et kõigepealt tulebki luua laadimistaristu, küll siis ka elektriautod järgi tulevad.

Elektriautode laadimisega seotud üldine teooria on, et 10–15 auto kohta on vaja ühte avalikku laadimisporti. Elektrum Eesti usub, et kõigepealt tulebki luua laadimistaristu, küll siis ka elektriautod järgi tulevad.