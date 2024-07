Ülinapilt pääsenud Trump ei ole siiski veel valimisi võitnud

Kõigepealt sellest, mis on ütlematagi selge, kuid vajab niisuguste sündmuste järel nagu nädalavahetusel USAs Pennsylvania osariigis Kuressaare-suuruses Butleri linnas aset leidis tahes-tahtmata rõhutamist: sellistele tegudele ei ole vähimatki õigustust. Jah, Ameerika Ühendriikide elanikkond on äärmusteni lõhestunud paljuski Donald Trumpi ja tema poliitika tagajärjel, ent isegi kui see oli mahalastud tulistaja motiiv, püüdis ta olukorda „lahendada“ viisil, milleni pole küündinud ka kõige radikaalsemad trumpistid.