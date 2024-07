Tagasi 15.07.24, 10:48 Marko Mihkelson: raske uskuda, et Trumpi tulistaja tegutses juhuslikult Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rääkis, et USA ametivõimud ei ole pärast Donald Trumpi atentaadikatset andnud selgeid vastuseid, kuidas tulistaja tegutses.

Laupäeval elas Donald Trump üle atentaadi, kui tema presidendivalimiste kampaaniaüritusel Pennsylvanias kõlasid lasud ja Trumpi kõrv sai haavata.

Foto: AP/Scanpix

Ühendriikide salateenistus on ettevaatlikult vaid öelnud, et tegemist ei olnud organisatsiooni või välisriigi sekkumisega. Samas kui tulistaja tegutses üksi, siis on raske uskuda, et ta tegutses ilma plaanita, rääkis Mihkelson.

Ta lisas, et õhus on jätkuvalt palju küsimusi ning tõenäoliselt keskendub USA meedia edaspidi presidendi ja presidendikandidaatide turvalisusele.

Ka tuli juttu, kuidas Donald Trumpile tehtud atentaat mõjutab USA valimisi ja maailmapoliitikat tervikuna.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

