Tagasi 03.09.24, 06:00 Kui rikas ei räägi, siis sellelgi on mõju Ka kõige rikkamatel on õigus vaikida, üldsusel jällegi õigus teada, kes ja kuidas avalikku elu mõjutab. Ajakirjandus ei saa kedagi rääkima sundida, küll aga selgitada, et suure majandusliku võimuga kaasneb ka suur vastutus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui rikas ei räägi, siis sellelgi on mõju Foto: Anti Veermaa

„Võtan keeldu endast rääkida kui üht inimõigust,“ ütles kunagi poole Bigbanki omanik Parvel Pruunsild, selgitades, miks ei tema ega teine bigbankur Vahur Voll pole põrmugi huvitatud sellest, et ajakirjandus nende persoonidest kirjutaks. „Me oleme võtnud sellise seisukoha, et me ei positsioneeri end avaliku elu tegelasena,“ põhjendas Pruunsild toona.

