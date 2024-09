Tagasi 02.09.24, 06:00 Rikaste TOP: ettevõtjad, kes vaikivad Eesti kõige rikkamate seas on ärimehed, kelle otsused mõjutavad tuhandeid inimesi, aga avalikkusega nad ei räägi.

Eestis on nii mõnigi mõjukas ettevõtja, kes hoiab end avalikkuse eest varju. Foto: Anti Veermaa

“Hoian madalat profiili.”

“Ei ole huvi.”

“Tegelikult ikkagi ei soovi.”

“Ma ei suhtle Äripäevaga.”

Nii ütlevad jõukad ärimehed, kes on jõudnult korduvalt ka Rikaste TOPi, kui neile helistab ajakirjanik. Mõni neist pole kunagi tahtnud olla avaliku elu tegelane, mõni on tagasihoidlik, mõnel on ajakirjandusega kana kitkuda ning mõni pööras lihtsalt ühel hetkel avalikkusele selja.

Tänavune Rikaste TOP ilmub 5. septembril.

Margus Linnamäe

