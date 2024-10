Tagasi 04.10.24, 06:00 Inimeste elu olgu inimeste, mitte riigi korraldada Küsimus nutiseadme kasutamisest koolis ähvardab taas saada poliitilise kauplemise kohaks, mille hinnalipikul on tegelikult meie kõigi vabadus oma elu korraldada. Äripäev soovitab juhtkirjas sellistest piirangutest hoiduda.

Inimeste elu olgu inimeste, mitte riigi korraldada Foto: Anti Veermaa

Eestis on tekkinud ja asunud koguma poliitilist toetust algatus piirata riiklikult laste nutiseadmete kasutust koolides. Kuigi mitu Euroopa riiki on seda teed läinud, on see lähenemine Äripäeva meelest põhimõtteliselt vale ega täida sõnastatud eesmärki.

