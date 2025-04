Tagasi 09.04.25, 06:00 Naabrivalvesse koos president Stubbiga? Iga kell! Kui Eesti poliitikud tahavad pakkuda ärevil ühiskonnale tuge ja kindlustunnet, tuleb meil tegutseda liitlaste, ennekõike lähinaabritega ühte jalga käies ja sõprust kinnitades, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

“Kui ma valitsusse kuulusin, küsiti mult sageli, kas Soome kaitseks Eestit kriisiolukorras. Minu jaoks oli vastus selge – loomulikult kaitseks! Ja me peaksime igal juhul tänulikud olema, et NATO liige Eesti teeks meie heaks sama. Praegu on olukord selgem kui kunagi varem. /…/ Me oleme pere, sõbrad ja liitlased.”