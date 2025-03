Normaliseeritud Venemaa: küünilise ärika unelm või homne reaalsus

Ettevõtjad ja investorid, kel on hiljutiste arengute valguses käinud peast läbi mõte, et äkki saab ja võib varsti raha Venemaale viia, on küünikud, aga… mis siis, kui Venemaa normaliseerimine saabki reaalsuseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Järgnev lugu juhtus napilt poolteist nädalat enne Valges Majas aset leidnud masendavat ajaloolist spektaaklit . Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel küsis kiiresti kasvavate ettevõtete suurürituse – Gaselli Kongressi – laval Infortari juhatuse esimehelt Ain Hanschmidtilt : “Näha on, et Donald Trump üritab taastada Venemaaga kaubavahetuse? Kui see nii juhtub, kui see on legit... Võtad sa Venemaalt jälle gaasi sisse?”