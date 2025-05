Parima juhi konkurss kinnitab, et Eesti juhid lähevad oma töös aasta-aastalt paremaks ja ka ühiskond saab paremini aru, mida õieti tähendab mõiste “hea juht”, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Parafraseerides kunagist peaministrit Andrus Ansipit: andke mulle kriis ja ma tahan selles elada – viin ettevõtte sellest läbi, nii, et hundid on söönud ja lambad terved – pikaajalised head tulemused käes ja töötajad hoitud. See võiks olla täna Pärnu Juhtimiskonverentsi laval Eesti parima juhina välja hõigatud Hansa Grupi ülesehitaja ja juhi Neeme Tammise moto.