30 aastat tagasi asutas Neeme Tammis bussiäri. Sellest kasvas välja Hansa Grupp , mille juhatuse esimees ta on. Mida on aastakümned ettevõtluses talle õpetanud, mida on võtnud kaasa kriiside karastusest, kuidas läbipõlemised on aidanud leida elu mõtet ja kuidas ta praegu juhib end läbipõlemisest mööda, sellest saab kuulda Äripäeva raadio saatest “Juhi jutud”.